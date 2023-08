Dagli extra profitti alle liberalizzazioni | come spinge il governo la crescita economica?

Leggi su formiche

(Di martedì 8 agosto 2023) Anche alla luce dell’improvvisa decisione per la tassa deglidelle banche la domanda è basilare:pensa ildire laitaliana? Martedì le quotazioni in Borsa delle grandi banche, prime vittime della decisione, sono crollate, e si affaccia un interrogativo più grande sullo stato delle finanze italiane. Infatti, laè importante in tutte le economie del mondo ma è vitale in Italia con un rapporto debito pubblico/Pil del 150%. Cioè se c’èil debito diminuisce, i tassi di interesse si abbassano e si innesca un circolo virtuoso di sviluppo. Se manca lasuccede il contrario. Ora ilha, giustamente, chiuso con gli sprechi del ...