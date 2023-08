Da Balogun a Taremi | l’Inter sta per sciogliere il rebus centravanti Così il club risponderà all’ultima domanda | Primapagina

(Di martedì 8 agosto 2023) 2023-08-08 16:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Quattro nomi per un solo posto a disposizione, con un margine d’errore che deve avvicinarsi il più possibile allo zero. Come quella storia del cacciatore che con un solo proiettile a disposizione deve liberarsi di due leoni,per la punta che dovrà scegliere. Bisogna armarsi di lucidità e sangue freddo. Anche perché per adesso le idee non convergono, anzi, le posizioni sono ancora le stesse: l’allenatore chiede un profilo maturo, la dirigenza, invece, prosegue con una visione più aziendalista, preferendo un giovane che possa rivelarsi top nel tempo. Ma nel frattempo a Inzaghi si chiede la seconda stella ed è comprensibile che l’allenatore se ne freghi altamente di cosa diventeràtra un anno o due. I 4 NOMI – Tra le mani di Marotta e ...

I 4 NOMI - Tra le mani di Marotta e Ausilio è rimasto un quadrifoglio , un nome per ogni petalo:, Beto, Morata,. L'attaccante dell'Arsenal è quello che più spaventa il tecnico, che ...Scamacca è andato all'Atalanta, l'Atletico Madrid blinda Morata e l'Arsenal non abbassa le pretese per. Ancora sul mercato così come i vari(Porto), Beto (Udinese) e Zapata (Atalanta). ......anche un'altra pista - alternativa per costi a - ed è quella che porta adel Porto - Tottenham permettendo - , con il ritorno di Alexis Sanchez come seconda punta di fantasia. Inter,...

Inter, ora l'attaccante: Balogun in vantaggio, rispunta Taremi - Sportmediaset Sport Mediaset

Quattro nomi per un solo posto a disposizione, con un margine d’errore che deve avvicinarsi il più possibile allo zero. Come quella storia del cacciatore che con un solo proiettile a disposizione deve ...In alternativa l'Inter continua a monitorare Trevor Chalobah, centrale classe 1999 seguito anche da Everton, West Ham e Newcastle. Sullo sfondo, infine, Rafael Toloi e Merih Demiral, giocatori che ...