Da 5 anni perseguita la ex | ha già una condanna e 6 denunce | perché è libero e non imputabile

Nulla di tutto questo è bastato per placare la violenza di un uomo di 45di un paesino dell'area di Pinerolo , in provincia di Torino, che da cinquela ex moglie, seguendola ...Nulla di tutto questo è bastato per placare la violenza di un uomo di 45di un paesino dell'area di Pinerolo, in provincia di Torino, che da cinquela ex moglie, seguendola ......da parte della Knesset della prima fase della discussa riforma del sistema giudiziario...ad esempio di decine di attacchi su obiettivi iraniani in territorio siriano negli ultimi, a ...

Da 5 anni perseguita la ex, ha già una condanna e 6 denunce ... Tiscali Notizie

'Vivo in uno stato costante di ansia e di paura - ha raccontato la donna ai carabinieri - sono costretta ad assumere calmanti e a non uscire più da sola.Per l'ex marito non era stata prevista dal gip alcuna misura psichiatrica detentiva, ma la libertà vigilata. Quest'ultima sentenza risale al 2022 e anche questa non lo ha fermato. Così la ex moglie ...