(Di martedì 8 agosto 2023). È stato portato via dall’ambulanza in codice rosso ilciclista di 34 anni caduto martedì sera (8 agosto) poco prima delle 21 sulla Briantea a, all’altezza del pub Wiener Haus. Stando alle testimonianze raccolte dalla Polizia Stradale, nelrisultebbe coinvolta anche un’auto. Il punto è che del conducente non c’è traccia: si sarebbe dato allain direzione Bergamo. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. L’uomo alla guida della, una Ducati, è stato portato all’ospedale Papa Giovanni. Le sue condizioni sarebbero serie. Seguono aggiornamenti.

Le vie alternative Ogni, in base al proprio percorso e alle proprie conoscenze, ha ... Per chi arriva dala soluzione è forse uscire a Colognola per poi raggiungere il centro ...Le vie alternative Ogni, in base al proprio percorso e alle proprie conoscenze, ha ... Per chi arriva dala soluzione è forse uscire a Colognola per poi raggiungere il centro ...

Curno, automobilista in fuga dopo l’incidente con una moto BergamoNews.it

Bisognerà attendere almeno tre settimane prima di assistere all’allestimento del cantiere che eliminerà i semafori all’incrocio tra le vie Autostrada e Carnovali, sostituendoli con un nuovo rondò. L’i ...