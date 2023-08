Curno | automobilista in fuga dopo l’incidente con una moto | è ricercato

(Di martedì 8 agosto 2023). È stato portato via dall’ambulanza in codice rosso ilciclista di 34 anni caduto martedì sera (8 agosto) poco prima delle 21 sulla Briantea a, di fronte al pub Wiener Haus. Stando alle testimonianze raccolte dalla Polizia Stradale, nelrisultebbe coinvolta anche un’auto. Il punto è che del conducente non c’è traccia: si sarebbe dato allain direzione Bergamo. Alcuni clienti del bar Brasita’s, accanto alla stazione di servizio, a pochi metri dal punto del, raccontano di aver sentito un forte botto e di aver visto una gran quantità di polvere alzarsi. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. L’uomo alla guida della, una Ducati, è stato portato all’ospedale Papa Giovanni in ...

Uno scontro violento, il motociclista di 34 anni, sbalzato a terra con gravi ferite in diverse parti del corpo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa e ...Poco prima delle 21 sulla Briantea, all'altezza del pub Wiener Haus. Il 34enne sulla due ruote portato via dall'ambulanza in codice rosso ...