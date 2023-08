Cultura e creatività | una filiera che a Bergamo vale 1 | 7 miliardi di euro

(Di martedì 8 agosto 2023) IL RAPPORTO. Fondazione Symbola e Unioncamere: la nostra provincia è nona per valore aggiunto e occupati. Balzo in avanti post pandemia.

... con i suoi luoghi simbolo, ha ospitato una serie di appuntamenti volti a diffondere lain ... fra guerra e criminalità, attraverso una messa in scena che, con straordinaria, fa ...... con i suoi luoghi simbolo, ha ospitato una serie di appuntamenti volti a diffondere lain ... fra guerra e criminalità, attraverso una messa in scena che, con straordinaria, fa ...... un formidabile ritorno alla puraumana, un processo nel quale vedo una ripresa e non ... Quello che per durevoli secoli fece la Biblioteca di Alessandria, dif fondendo nel mondo la...