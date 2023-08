Crollo Ponte Morandi | la ricostruzione a 5 anni di distanza FOTO

(Di martedì 8 agosto 2023) Il 14 agosto del 2018 il disastro che causò 43 morti e 11 feriti. Circa duedopo, il 3 agosto del 2020, è stato inaugurato il nuovo viadotto sul torrente Polcevera su un progetto dell'architetto Renzo Piano, mentre è in corso il processo su quanto avvenuto cinquefa

Questo, situato lungo la SP 97 Bonifica di Mozzagrogna, crollò nel febbraio 2022 causando notevoli disagi alla viabilità locale.Sarà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a rappresentare il governo il 14 agosto , a Genova, in occasione della quinta commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Della giornata di ricordo si sta occupando il cerimoniale del Comune di Genova che, insieme al comitato dei familiari, ha predisposto il programma. Il primo appuntamento ...

Sarà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a rappresentare il governo il 14 agosto, a Genova, in occasione della quinta commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte ...Alle 11.36 del 14 agosto verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi ...