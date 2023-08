Crollo delle banche | bruciati quasi nove miliardi in Piazza Affari

(Di martedì 8 agosto 2023) su Tg. La7.it - La tassa sugli extraprofittiannunciata ieri dal governo ha già causato le prime conseguenze. Lehanno bruciato 8,96di euro in...

La7.it - La tassa sugli extraprofittibanche annunciata ieri dal governo ha già causato le prime conseguenze. Le banche hanno bruciato 8,96 miliardi di euro in Piazza Affari nella giornata di ...Piazza Affari, bruciati quasi 9 miliardi - Il giorno dopo il Cdm Piazza Affari ha aperto la seduta in negativo, con ildei titolibanche proprio dopo l'annuncio dell'introduzione della ...... Dmitry Sytyi, responsabileoperazioni politiche e civili del gruppo paramilitare a Bangui (... e durante la Perestrojka e gli anni '90 successivi, ricordiamo come è finita, è finita con il...

Borsa, crollano le banche con tassa su extraprofitti. Milano la peggiore in Europa Il Sole 24 ORE

Tra tasse sugli extraprofitti e il crollo alla Borsa di Milano le banche oggi vivono una specie di martedì nero. O forse noRomano di Lombardia, la ricostruzione di Valerio Bordegari, giunto per primo sul posto assieme ai colleghi. “Abbiamo agito come nelle emergenze da terremoto. Difficile credere che un errore tecnico o ...