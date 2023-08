Covid | studio Pescara | con vaccino -80% rischi ricovero o morte anche dopo 1 anno

...di un anno dall'ultima somministrazione di vaccino anti -19, il rischio di ricovero in ospedale o di morte è risultato più basso di oltre l'80% rispetto ai non vaccinati. Lo rivela uno, ...Loè stato pubblicato sulla rivista Vaccines con il titolo '- 19 Vaccination Effectiveness in the General Population of an Italian Province: Two Years of Follow - Up'. L'indagine è stata ...... dalla biblioteca comunale di Carmignano, numeri superiori al period pre. In crescita anche ...continua ad essere utilizzata non solo per i servizi di prestito ma anche come luogo die di ..

Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) – Anche a distanza di più di un anno dall’ultima somministrazione di vaccino anti-Covid 19, il rischio di ricovero in ospedale o di morte è risultato più basso di oltre ...Anche a distanza di più di un anno dall’ultima somministrazione, per i vaccinati il rischio di ospedalizzazione o decesso è risultato più basso di oltre l’80% rispetto ai non vaccinati. Con differenze ...