(Di martedì 8 agosto 2023) ROMA – L’ultima(EG.5), ribattezzata ‘’, “non è più” delle altre mutazioni del virus fin qui analizzate e “sebbene abbia mostrato una prevalenza crescente, come evidenziato dall’Oms, le analisi ci dicono che ha una virulenza inferiore rispetto ad altre varianti di Omicron”. Lo evidenzia unosu Eg.5, che sarà pubblicato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Scoperta in Francia la nuova“Ihu”Omicron, l’Oms: “Contagerà un europeo su due” Nuovadel coronavirus: più latale del 40%?-19 ceppo B117, studi confermano maggiore ...

leggi anche Che fine ha fatto ile quanto preoccupa la nuova variante Il governo aumenta il ... unoche dovrebbe durare quattro mesi. Bonelli ha così commentato: Il ministro Urso potrà ...vedi anchesu variante EG.5: "Non è più pericolosa delle altre" Basta isolamento per positiviCon il provvedimento, quindi, cade l'obbligo di isolamento per i positivi e sarà ...... sempre più americanizzato, esploso oltremodo dopo il. In molti Paesi occidentali, anche con ... Secondo un recentedel Commonwealth Fund (un gruppo di ricerca indipendente), gli Stati Uniti ...

Covid, studio italiano su variante Eris: "Non è più pericolosa" Adnkronos

Il Covid non sembra più rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Il consiglio dei ministri ieri ha stabilito che chi si contagia e risulta quindi positivo non sarà ...Il professore di Igiene all'Università Cattolica di Roma si scaglia contro la decisione del governo di eliminare l'obbligo di quarantena ...