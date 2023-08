Covid | Galli | “Non è finito nulla | stop isolamento è atto politico”

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – "Non è, forse solo nelle speranze di qualcuno ma non nelle certezze" e la scelta del Governo di mettere fine all'per i positivi al"è solo une non ha nessuna base scientifica". Così all'Adnkronos Salute Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, spiegando che in autunno si vaccinerà. "Ho fgià 4 dosi e la malattia, ma ho una serie di comorbosità per cui farò la vaccinazione. E la consiglio agli anziani e ai fragili". "E' abbastanza discutibile che si decida di scaricare sugli ospedali determinate responsabilità – aggiunge– il potere di isolare i positivi sarà deciso dalle direzioni sanitarie. Certi provvedimenti ...

...non nelle certezze" e la scelta del Governo di mettere fine all'isolamento per i positivi al"è solo un atto politico e non ha nessuna base scientifica". Così all'Adnkronos Salute Massimo,...Con ilil Meeting ha affrontato un nuovo inizio , a partire dalla decisione di non sospendere ... Sono in programma al Teatro(Rimini - centro) artisti di primissimo livello come Sergio ...Con ilil Meeting ha affrontato un nuovo inizio , a partire dalla decisione di non sospendere ... Sono in programma al Teatro(Rimini - centro) artisti di primissimo livello come Sergio ...

Stop isolamento per i positivi al Covid, Galli: "Scelta politica senza basi scientifiche" Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo Stop isolamento per i positivi al Covid, Galli: 'Scelta politica senza basi scientifiche' ...(Adnkronos) – “Non è finito nulla, forse solo nelle speranze di qualcuno ma non nelle certezze” e la scelta del Governo di mettere fine all’isolamento per i positivi al Covid “è solo un atto politico ...