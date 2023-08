Covid | cade anche l’ultimo obbligo | stop all’isolamento dei positivi

(Di martedì 8 agosto 2023) Con il “decreto Omnibus”, approvato nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 agosto, dal Cdmdi legge legato al, ovvero l’isolamento di cinque giorni per le persone positive. Il provvedimento, infatti, abolisce l’articolo 10 ter del decreto legge 52 del 2021, che prevedeva per l’appunto l’isolamento delle persone positive al virus fino all’accertamento della guarigione. L’prevedeva che una persona, risultata positiva al, rimanesse isolata nella propria abitazione, con l’di non poter uscire, per un massimo di 5 giorni. D’ora in avanti, dunque, chi ha ilpotrà uscire liberamente di casa e andare a lavoro. Con il decreto, inoltre, cessa l’autosorveglianza per i contatti di persone ...

"È stato abrogato l'ultimo divieto reale", ha detto il ministro Orazio Schillaci alla fine della riunione a Palazzo Chigil'obbligo di isolamento per le persone risultate positive ale sarà possibile uscire di casa e andare al lavoro anche con la malattia in corso. Nel provvedimento che contiene anche le norme ...... c'è lo stop all'obbligo di isolamento per le persone risultate positive al- 19. Ciò ... Al contempoanche l'indicazione per regioni e province autonome di comunicare quotidianamente i dati ...Chi si ammala dinon dovrà più rimanere chiuso in casa . Nell'ultimo consiglio dei ministri è stato fatto decadere l'obbligo di isolamento a chi risulta positivo. Il SarsCoV2 non fa più paura: anche l'...

Covid e isolamento, stop all'autosorveglianza per i contatti di persone positive.

