e Nunzio Stancampiano si sono lasciati I due ballerini di Amici 21 stavano insieme dalla fine del programma ed oggi, dopo una storia particolare di lui, si pensa alla loro rottura ...Sono in molti adesso a chiedersi se Nunzio Stancampiano esi sono lasciati oppure no. E sebbene per adesso non ci sia una conferma o una smentita ufficiale una stories pubblicata su ...Nunzio Stancampiano, infatti, nelle scorse ore ha usato Instagram per condividere una riflessione che i fan hanno subito collegato a: il giovane ha parlato di errori e di aver amato ...

Amici, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati L'indizio social (di lui) preoccupa i fan leggo.it

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati Un dubbio che nelle ultime ore sta alimentando sempre di più la curiosità dei fan. La coppia, nata nel talent di Amici, il reality condotto da ...Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati Il messaggio del ballerino parla chiaro: ecco cosa ha scritto sui social.