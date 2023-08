Corvaro nominato inviato speciale per il cambiamento climatico

(Di martedì 8 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, hannoil professire Francescoper ilè Professore Associato in Fisica Tecnica Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, e vanta competenze e pregressa esperienza nei settori della transizione energetica ed ecologica e del.“La nomina dell’– si leggenella nota del Mase – si rende ancora più necessaria in virtù ...

