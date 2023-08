Corteo per Roberto | il sindaco D’Alessio | “Sono con voi | lezione di civiltà”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ai ragazzi di Mercogliano che ieri sera, in maniera educata e composta, hanno auspicato verità e giustizia perBembo, dae da avvocato, dico:CON VOI, anche se per qualcuno ciò significa essere incivili!”. Così ildi Mercogliano, Vittorioche, indirettamente, replica anche al giudizio dato alla manifestazione dell’avvocato Aufiero, difensore dei due ragazzi ritenuti responsabili della morte di, e che attraverso ai microfoni di IrpiniaTv, ha parlato di “unincivile che non doveva essere autorizzato, mette pressione ai giudici. La giustizia si fa all’interno del tribunale, non fuori”. “Cari ragazzi, sappiate che il vostro gesto, il vostro silenzio, i vostri abbracci ...