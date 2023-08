CorrSport – Gabri Veiga al Napoli | La Mossa di De Laurentiis

(Di martedì 8 agosto 2023) Ilinsiste perdel Celta Vigo, il club spagnolo rifiuta 30 mln ma Deè pronto al rilancio per chiudere. CALCIOMERCATO. Ilnon molla. Il centrocampista del Celta Vigo è un obiettivo concreto degli azzurri, che hanno già presentato una prima offerta da 30 milioni di euro rifiutata dagli spagnoli. Il Celta continua a chiedere i 40 milioni della clausola rescissoria per privarsi del talento classe 2001. Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio Deè pronto al rilancio decisivo pur di portareall’ombra del Vesuvio. Il patron azzurro crede molto nelle potenzialità del giovane spagnolo, che ricorda Zielinski e potrebbe esserne l’erede. Vuole chiudere l’affare e avvicinarsi alla ...

Retroscena sulla trattativa Koopmeiners-Napoli: l'Atalanta non ha gradito i contatti con gli agenti bypassando il club.