Corea del Sud | al via evacuazione degli scout per l’arrivo del tifone

Grande forza di reazione dopo il disastroso esordio perso per 6 - 0 con la Germania, i due successi di misura conSud e Colombia hanno dato qualche speranza in più per questa sfida. I ...Grazie ai successi conSud e Germania nelle prime due giornate ha conquistato questo ottavo nonostante la sconfitta per 1 - 0 con Marocco nella terza giornata (unica sconfitta nelle ultime ...Gli autobus hanno iniziato oggi a trasferire decine di migliaia di scout verso l'entroterra dellaSud in vista di una tempesta tropicale, ponendo fine al raduno mondiale di scout. I funzionari sudcoreani assicurano che il World Scout Jamboree continuerà sotto forma di eventi e attività ...

Nella capitale proseguiranno le attività. La capo contingente federale: «La sistemazione è ottima. I ragazzi hanno preso bene le novità di questi giorni» ...Prima il caldo poi il tifone al raduno mondiale. Il padre di uno dei ragazzi partiti da Cesena: "Siamo tranquilli e fiduciosi, torneranno domenica" ...