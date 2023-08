Coppa Italia | il calendario del primo turno

(Di martedì 8 agosto 2023) La stagione 2023/2024 accende i motori: in attesa dell’inizio della Serie A di sabato 19 agosto, tra il weekend e la vigilia di Ferragosto si terranno gli incontri deldi. I preliminari hanno consentito l’accesso a Catanzaro, Reggiana, Feralpisalò e Cesena (unica formazione di C presente). Da questa fase del torneo, entrano in lizza le tre neopromosse in massima serie (Frosinone, Genoa e Cagliari), assieme alle compagini che hanno occupato un piazzamento tra il nono e il diciassettesimo. Inoltre, si aggiungono le altre componenti del campionato di Serie B. Scopriamo insieme ildeldi. Frosinone-Pisa, venerdì 11 agosto ore 17:45; Udinese-Catanzaro, venerdì 11 agosto ore ...

Sarà come sempre ladi categoria a segnare il battesimo ufficiale della nuova stagione per le varie realtà calcistiche cittadine, e dell'hinterland, di Eccellenza e Promozione. Domenica ...... abbondantemente sopra il numero 'legale' per la Serie A di 25 giocatori e anche al di sopra delle necessità di squadra che avrà come impegni ufficiali solo il campionato e la. Il ...Ha fatto bene al Genoa, ora è in prestito alla Reggiana e domenica ha esordito coi granata nei preliminari di, con una doppietta di testa. Su Instagram, ha scritto: "Sono tornato". Era ...

Dal campionato alla Coppa Italia, passando per playoff e playout. Le date di Serie C 2023-24 TUTTO mercato WEB

La Coppa Italia 2023/2024 è pronta nuovamente a ritornare. Ecco di seguito le gare che si giocheranno tra l'11 e il 14 agosto ...L'ormai prossimo approdo di Mbala Nzola a Firenze, che dovrebbe sbarcare in città in serata, è l'ultima riprova di come i dirigenti viola abbiano deciso di seguire le ...