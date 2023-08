Controlli dei Carabinieri all’Aeroporto di Fiumicino | denunce e sanzioni

(Di martedì 8 agosto 2023) CRONACA DI ROMA – Prosegue senza tregua l’operazione di controllo deidella Stazione Aeroportopresso il rinomato scalo aeroportuale intercontinentale ‘Leonardo Da Vinci’. In una serie di attività mirate, le forze dell’ordine hanno agito con determinazione, denunciando due individui e sanzionando sei autisti coinvolti nell’illecita pratica di procacciamento di clienti. L’attenzione deisi è focalizzata in particolar modo nei pressi dei negozi duty free situati nel Terminal 1 – Partenze, dove è emerso un tentativo di furto da parte di due viaggiatori stranieri. I militari hanno intercettato i due individui, che nel corso dell’attesa dei rispettivi voli, hanno cercato di eludere il pagamento di prodotti di profumeria dal valore totale di circa 290 euro, occultandoli all’interno del bagaglio a ...

