Confronto costruttivo Meloni incontra le opposizioni sul salario minimo

(Di martedì 8 agosto 2023) Venerdì il presidente del Consiglio riceverà le forze dell'opposizione per discutere del. Il sottosegretario Mantovano: "Spirito dirapporto istituzionale"

Ilsul salario minimo riparte l'11 agosto, a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva. '... in spirito dirapporto istituzionale', ha detto il sottosegretario alla presidenza del ...Sinistra Ingauna interviene sul tema dei profughi contro le strumentalizzazioni e invita ad un incontro di. "L'approccio verso i profughi in arrivo ad Albenga deve essereda parte di tutti - dichiara Sinistra Ingauna - invitiamo quindi chi strumentalizza i flussi migratori per fini ......sul caro voli contenute nella bozza del decreto del governo sono punitive secondo le associazioni dei vettori aerei europei che si richiamano alle normative Ue e chiedono un ''.

Trenitalia: Uilt, bene accordo per 2000 nuove assunzioni. Avanti con ... ferpress.it

Pubblica lettera di dimissioni di Luca Rota che aveva invitato alla manifestazione di giugno l'amico Loris Rodigari, forzista assessore di Luzzana. La lettera di critiche da parte di sei associazioni ...Maurizio Sarri non è ripartito con il sorriso da Walsall. La Lazio ha chinato la testa davanti all'Aston Villa nella prima vera amichevole probante. Dal Poundland Bescot Stadium i biancocelesti sono u ...