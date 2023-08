Concorso Scuola Superiore di Trieste | 1 posto da Professore

(Di martedì 8 agosto 2023)Pubblico per la chiamata di 1di prima fascia, settore concorsuale 01/A2 – Geometria e algebra, per l’Area matematica Si comunica che alla SISSA die’ indetta la procedura selettiva per la copertura di undiuniversitario di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso l’Area matematica dellacome diseguito specificato: settore concorsuale – 01/A2 Geometria e algebra – settore scientifico-disciplinare di riferimento – MAT/03 Geometria – area 01 – Scienze matematiche e informatiche. La sopra citata posizione viene messa a bando in coerenza con il piano di sviluppo della SISSA di potenziamento della ricerca e delladidattica al fine di rafforzare le ...

Pubblicata la procedura concorsuale per 1740 posti di docente di educazione motoria aprimaria per l'anno scolastico 2023 - 24. Requisiti: Per poter partecipare aldi educazione motoria per la primaria è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: ...Come abbiamo scritto ieri, 7 agosto, è stato reso pubblico l'attesissimo bando delper docenti di educazione motoria dellaprimaria . Per partecipare ci sarà tempo fino alle ore 23,59 del 6 settembre a partire dalle ore 9,00 di domani, 8 agosto 2023. Il comune ......un'azione che agevola chi è in servizio da anni - commenta Maria Consolata Grillo di Cisl... Percorso standard da 60 cfu: tutti coloro che hanno titoli per insegnare una classe di, e ...

Il nido Di Vittorio torna in gestione al Comune. L’assessore alla scuola Simon: "Per il progetto c’è bisogno di professionalità" ...La responsabile dell’ufficio scolastico regionale è di origini abruzzesi. Ha avuto un ruolo di prestigio a Torino: "La mia esperienza nelle Marche".