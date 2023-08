Pubblicata la procedura concorsuale per 1740 posti di docente dimotoria a scuola primaria per l'anno scolastico 2023 - 24. Requisiti: Per poter partecipare aldimotoria per la primaria è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: laurea magistrale LM - 67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e ...Come abbiamo scritto ieri, 7 agosto, è stato reso pubblico l'attesissimo bando delper docenti dimotoria della scuola primaria . Per partecipare ci sarà tempo fino alle ore 23,59 del 6 settembre a partire dalle ore 9,00 di domani, 8 agosto 2023. Il comune ..." Con questorafforziamo l'insegnamento dell'motoria e proseguiamo il percorso iniziato con la reintroduzione dei Giochi della Gioventù: rendere l'attività fisica e lo sport a ...

Concorso educazione motoria scuola primaria, il bando: 1740 posti, 50 euro tassa di partecipazione. Domande fino al 6 settembre. Tutte le info [PDF] Orizzonte Scuola

‘Stepne’ dell'ucraina Maryna Vroda è un film durissimo, ma ‘Patagonia’ dell'italiano Simone Bozzelli è addirittura spietato sull'insensatezza della vita ...Oggi pomeriggio incontro cruciale tra i sindacati e l’Usr per fare chiarezza sugli istituti da affidare a... dirigenti per un anno ...