Concorsi scuola docenti e dirigenti | dall’educazione motoria a quelli per la secondaria | tutti i bandi pubblicati e in arrivo SPECIALE AGGIORNATO

(Di martedì 8 agosto 2023) Si intravede un periodo di grande affluenza per quanto riguarda i: dal concorso per educazionea quello di religione cattolica, passando per i prossimi legati al Pnrr. Vediamo di fare ordine e capire tutto su queste prossime procedure. L'articoloper lae in

... ministero;; personale docente; concorso ed. motoria nellaprimaria. Per partecipare è dovuto il versamento di un contributo di segreteria di 50 euro . Per maggiori dettagli ...Come mai il titolo ISEF è sempre stato titolo di accesso per iper lasecondaria di primo e secondo grado e ora non è più ritenuto idoneo per laprimaria Come mai dal ...... su tutto il territorio regionale, l'integrazione tra nidi edell'infanzia e di soddisfare ... ipubblici in Fvg Aumentano le sezioni primavera, l'asilo per i bimbi più piccoli Non ci ...

Il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, sta lavorando per garantire che le scuole siano pronte per l'inizio dell'anno scolastico. I lavori di manutenzione straordinaria sono in corso e alcune scuole sar ...La responsabile dell’ufficio scolastico regionale è di origini abruzzesi. Ha avuto un ruolo di prestigio a Torino: "La mia esperienza nelle Marche".