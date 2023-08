Concita De Gregorio nella bufera Arriva il provvedimento dell’Ordine dei Giornalisti

(Di martedì 8 agosto 2023) Da giorni è nell’occhio del ciclone Da giorniDeè nell’occhio del ciclone. Il motivo? La giornalista, parlando, su Repubblica, di alcuni influencer che avevano distrutto una statua, ha utilizzato un linguaggio poco idoneo.Descriveva: “cretini integrali, decerebrati assoluti che in un tempo non così remoto sarebbero stati alle differenziali, seguiti da un insegnante di sostegno che diceva loro, ‘vieni tesoro, sillabiamo insieme pulisciti però prima la bocca”. Un linguaggio non consono e offensivo nei confronti di chi ha parenti o vive con persone che hanno disabilità. La Desi era poi dovuta scusare: “Hanno ragione, cerebrolesi non è un insulto ma una condizione, mi hanno scritto. Completamente d’accordo. Chiedo sommessamente scusa”. Delle scuse a metà visto ...

Credo sia l'unico caso al mondo ad aver reso un'agenzia di pompe funebri un influencer non stupido, non cerebroleso come direbbeDe, anzi no, non normodotato come poi si è corretta ...La disabilità utilizzata come insulto, per commentare un episodio di cronaca che nulla a che vedere con la disabilità stessa. Le polemiche scatenate dal commento diDe("Il valore di un selfie", La Repubblica del 4 agosto 2023) confermano quanto l'abilismo sia ancora profondamente radicato nella nostra cultura, nonostante la Convenzione Onu sui ...@Aipd ROMA " Aipd replica con una lettera aperta al corsivo pubblicato lo scorso 4 agosto su Repubblica dalla giornalistaDee alle scuse pubblicate il giorno successive, sempre sul quotidiano romano. "GentileDe, le scriviamo a nome di una di quelle associazioni che si occupano di "...

Concita De Gregorio insulta le persone disabili. E le sue “scuse” dimostrano che non l’ha… Il Fatto Quotidiano

