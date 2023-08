Concerto Travis Scott | tenta di eludere controlli e cade da 4 metri | grave 14enne

Durante ildiScott, circa sessanta persone hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, e hanno richiesto l'intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. ...Portato in codice rosso al Bambin Gesù Si è arrampicato sulle mura dell'area archeologica del parco Palatino di Roma per eludere i controlli e assistere aldiScott al Circo Massimo, di Roma. Il 14enne è però caduto in un buca facendo un volo di 4 metri. E' stato portato in codice rosso al Bambin Gesù. Sul posto i carabinieri di piazza ...Si è arrampicato sulle mura dell'area archeologica del parco Palatino di Roma per eludere i controlli e assistere aldiScott al Circo Massimo, di Roma. Il 14enne è però caduto in un buca facendo un volo di 4 metri. E' stato portato in codice rosso al Bambin Gesù. Sul posto i carabinieri di piazza ...

Travis Scott al Circo Massimo, a Roma il concerto prima mondiale di "Utopia". Con Kanye Sky Tg24

Roma, (Adnkronos) – Si è arrampicato sulle mura dell’area archeologica del parco Palatino di Roma per eludere i controlli e assistere al concerto di Travis Scott al Circo Massimo, di Roma. Il 14enne è ...Un ragazzino di 14 anni si è arrampicato ieri sera all’interno del Parco archeologico, sulla terrazza del Palatino, per vedere il concerto di Travis Scott al Circo Massimo.