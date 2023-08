Concerto Travis Scott | tenta di eludere controlli e cade da 4 metri | grave 14enne

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, (Adnkronos) - Si è arrampicato sulle mura dell'area archeologica del parco Palatino di Roma pere assistere aldial Circo Massimo, di Roma. Ilè però caduto in un buca facendo un volo di 4. E' stato portato in codice rosso al Bambin Gesù. Sul posto i carabinieri di piazza Venezia.

Durante ildiScott, circa sessanta persone hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, e hanno richiesto l'intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. ...Doveva essere una festa per celebrare la prima mondiale dopo l'uscita dell'album ' Utopia ', e invece al Circo Massimo di Roma, nel corso deldiScott di ieri, 7 agosto, si è scatenato il caos. Circa 60 spettatori sono rimasti intossicati e hanno riportato irritazioni agli occhi e alla gola, dopo che una persona presente tra ...Una sessantina di persone sono rimaste intossicate ieri sera durante ildiScott al Circo Massimo di Roma. Con gli occhi rossi e la gola irritata si sono presentate dai sanitari presenti sul posto per l'evento ma non hanno riportato ulteriori conseguenze ...

