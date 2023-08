Concerto di Travis Scott a Roma | 60 intossicati con lo spray al peperoncino Grave un 14enne caduto da 4 metri – Il video

(Di martedì 8 agosto 2023) Doveva essere una festa per celebrare la prima mondiale dopo l’uscita dell’album “Utopia“, e invece al Circo Massimo di, nel corso deldidi ieri, 7 agosto, si è scatenato il caos. Circa 60 spettatori sono rimastie hanno riportato irritazioni agli occhi e alla gola, dopo che una persona presente tra il pubblico ha spruzzato sulla folla delloal. Le persone coinvolte hanno iniziato ad allontanarsi in blocco, scavalcando i divisori e rischiando di inciampare l’uno sull’altro. Fortunatamente però sono stati tutti soccorsi e medicati dagli operatori del 118, e nessuno ha riportato lesioni o danni gravi per la salute. L’autore del gesto non è stato ancora identificato, dopo aver fatto perdere le proprie tracce tra ...

Ed è ildiScott, rivelato a sorpresa la settimana scorsa dall'artista con un post su Instagram. Sui social l'allarme terremoto 'Credo siano le vibrazione del', 'Non sarà la ...Si è arrampicato sulle mura dell'area archeologica del parco Palatino di Roma per eludere i controlli e assistere aldiScott al Circo Massimo, di Roma. Il 14enne è però caduto in un buca facendo un volo di 4 metri. E' stato portato in codice rosso al Bambin Gesù. Sul posto i carabinieri di piazza ...Senza contare - spiega - che questodiScott è uscito fuori all'ultimo, solo pochi giorni fa'. Il rischio è che i monumenti ne risentano: 'Finora non ci sono stati danni al patrimonio,...

Si arrampica per vedere "gratis" il concerto di Travis Scott, 14enne precipita da quattro metri: è grave RomaToday

Le vibrazioni di ieri sera sono state talmente forti da aver indotto molti romani a pensare a un sisma. Alfonsina Russo: "Il sito ha gallerie ...Il Circo Massimo è un cuore che pulsa. È quello di sessantamila fratelli di una notte leggendaria. Sono dentro gli stessi selfie, dentro lo stesso coro, dentro gli stessi beat, ...