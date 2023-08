(Di martedì 8 agosto 2023) Al direttore - “Le dittaturealtri non ci danno fastidio”, ha scritto Ennio Flaiano (“Diario notturno”, 1956). Una verità ricordata da Giuliano Ferrara nel suo splendido editoriale di ier... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...le società straniere a lasciare il Paese vendendo i propri asset agli acquirenti russiuno ... secondo l'analisi dei dati dellaSchool of Economics da parte del Financial Times. Tra di esse la ...All'inizio dell'invasione, uno dei compiti dell'esercito russo era eliminare il presidente ucraino, i sabotatori si aggiravano perl'obiettivo di favorire il lavoro dei militari: gli ......della- Pechersk Lavra (il monastero delle Grotte) stato finalmente rilasciato dalla custodia , ha annunciato l'avvocato su Telegram dopo aver pubblicato un video che lo ritrae in autoil ...

Con Kyiv e con Navalny, contro ogni invasione degli spazi di libertà Il Foglio

L’Ucraina, una nazione che ha lottato con determinazione per difendere il proprio territorio dall’invasione russa per oltre 500 giorni e si ...Il "keynesismo militare" del Cremlino vuole massimizzare la potenza di fuoco della Russia e scoraggiare il sostegno occidentale a Kyiv ...