Comuni in dissesto | dal governo 300 milioni di euro Ferro | “Assicurato sostegno importante”

(Di martedì 8 agosto 2023) Il tema deiinfinanziario è sempre all’ordine del giorno ma ilMeloni ha voluto dare unconcreto alle amministrazioni in difficoltà stanziando la somma di 300didurante la seduta di lunedi 7 agosto dedicata all’approvazione del decreto Omnibus. I debiti deisono da sempre notevoli e hanno cause molteplici: spese allegre degli amministratori, difficoltà a riscuotere i tributi, mancanza di programmazione per i piani di rientro. Un problema che si trascina da decenni e che ieri ha visto un atto significativo che potrà consentire a tantidi affrontare le emergenze immediate. Il provvedimento riguarda tutte le amministrazioni comunali che hanno dichiarato ila partire ...

... attraverso l'istituzione del 'Fondo investimenti stradali nei piccoli'; - l'autorizzazione ... - interventi per le attivita' degli enti locali infinanziario. com - amm 08 - 08 - 23 13:......6 miliardi di euro per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei, 3,3 ...non condivide le decisioni di eliminare fondi destinati alla rigenerazione urbana e al......in occasione della difficile situazione finanziaria in cui versa il Comune a seguito del. "... in un momento di penuria e difficoltà per gran parte deicalabresi. Si è anche discusso ...

Comuni in dissesto: dal governo 300 milioni di euro. Ferro ... Secolo d'Italia

Anche il Comune di Ispica presenterà ricorso al Cga Sicilia insieme ai Comuni di Pozzallo, Modica e, forse, Acate per difendere le proprie istanze rispetto alla realizzazione della nuova discarica pro ...Si tratta del caso del fallimento di Greensill Capital, la società finanziaria anglo-australiana il cui dissesto ha avuto un impatto su Credit Suisse ...