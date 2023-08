Comune di Campagna | inizio centro estivo 2023

... attivi nellaantincendi nel progetto "tolleranza zero". Gli episodi contestati all'... fanno riferimento a tre focolai alla base di un canneto in località Scarcio nel pressi deldi ...... e qualcuno ha pensato pure che in realtà fosse stato tutto già segretamente deciso: una... Ildi Roma gli ha fatto avere i permessi firmati e controfirmati in dodici ore, dopo aver ......costruire e di quella percezione di casache siamo convinti l'Europa debba rappresentare per tutte le persone", dichiara Matteo Gori, segretario generale della GFE. "Attraverso la'...

Il nuovo spot della campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne Comune di Napoli

Il Comune di Cesena riprova ad alienare l'ex Gessi, immobile al centro di una controversia legale risoltasi a sfavore dell'amministrazione. L'asta pubblica si terrà il 4 ottobre con prezzo di base di ...Foggia, 7 agosto 2023. Riunione stamattina a Bari del centrodestra pugliese per discutere del voto alle amministrative a cominciare dalle elezioni a Foggia del prossimo ottobre. Al tavolo Marcello Gem ...