Commissioni d' inchiesta Covid ed Emanuela Orlandi | costituzionalisti a braccetto con Mattarella | ricordano Wanna Marchi o il Mago Otelma

Monumentali relazioni, centinaia di saggi, film, sceneggiati, trasmissioni televisive, processi, ciclopiche ricostruzioni, stordenti conclusioni,d', centinaia di giornalisti, ...L'incidente Secondo la ricostruzione dei processi e delledi indagine belghe, che ... La commissione diprodusse pochi risultati. Nel primo processo tutti gli imputati andarono ......58 euro per ogni giorno di assenza in Assemblea e fino a 500 euro mensili in base alla percentuale di assenze dalle sedute di giunte,permanenti, speciali, bicamerali e d'). ...

Le commissioni parlamentari d'inchiesta se la prendono comoda Pagella Politica

In questi anni molto è stato fatto ed è stato detto sul tema del femminicidio. Dall’adozione di misure securitarie a iniziative che evidentemente poco centrano il cuore del problema, come la recente p ...Il voto a favore della commissione bicamerale era stato unanime sia in aula alla Camera sia in commissione al Senato. Ma, dopo le ultime rivelazioni e polemiche, l'iter si è bloccato. Roberto Morassut ...