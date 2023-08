Come trovare un Rolex a 2 dollari

Leggi su gqitalia

(Di martedì 8 agosto 2023) Ogni weekend a Tacoma, Washington, Alicia Williams va a caccia di oro e argento in giro per mercatini e svendite da garage. Comicia presto. Alle otto e trenta del mattino dello scorso weekend, Williams si stava già dirigendo verso la seconda destinazione della giornata. Si trattava di una svendita di oggetti personali nel giardino di una casa. Era iniziata da mezz’ora e c’erano circa sette persone in cerca di affari,racconta Williams in una mail. Questo vuol dire che, in trenta minuti, almeno cinque o sei persone erano passate davanti a un tesoro nascosto in piena vista. Williams, alla ricerca di metalli preziosi, si è avvicinata a uno scaffale e ha guardato in un cesto pieno di gioielli. Dentro, c’era un orologio con il logo. Il prezzo era indicato su un piccolo adesivo rotondo, verde fosforescente. La richiesta? Due ...