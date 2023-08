Come capire se il tuo cervello e la tua memoria stanno funzionando a dovere | prova questi esercizi

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 8 agosto 2023) Non sempre cogliamo i cambiamenti inerenti le nostre capacità cognitive e sapere sedovrebbero. La mente e ilhanno funzioni molto complesse e ancora oggi si cerca di comprendere le dinamiche dell’invecchiamento e le cause che possono comprometterlo anche prima del dovuto. Perse il nostrostadovrebbe possiamo fare un semplice test – Grantennistoscana.itSiamo soliti pensare che solamente in tarda età manifesteremo un calo delle performance di concentrazione,e lucidità. In realtà esistono molte forme di demenza precoce e anzi negli ultimi anni l’età a rischio si è abbassata moltissimo. Ad ogni modo, ilinvecchia esattamente ...