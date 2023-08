Coman rifiuta la corte araba | no a un’offerta da 65 milioni!

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 agosto 2023) Kingsleyladei club arabi: no secco dell’attaccante francese ad una proposta da ben 65 milioni Come riferito da TZ Munchen, Kingsleyha avuto il coraggio dire ben due proposte dall’Arabia Saudita: una da 45 milioni e l’altra da 65, con un contratto triennale già pronto per lui. Il francese ha inoltre aggiunto che nemmenoda 100 milioni l’avrebbe convinto, vista la sua volontà di continuare a giocare in Europa ad alti livelli.