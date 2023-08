Colpo da 130mila euro in una banca in Toscana | arrestati due napoletani

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSiena – Sarebbero gli autori di una rapina indacommessa nel marzo 2022 a San Gimignano (Siena). Con questa accusa due uomini, residenti a Napoli, sono statidai carabinieri di Poggibonsi (Siena). I fatti risalgono al 30 marzo 2022, poco prima della chiusura della filiale due uomini erano entrati in, indossando mascherina e berretto. Una volta all’interno, avevano mostrato un taglierino ai dipendenti, riuscendo ad impossessarsi diper poi allontanarsi velocemente su un’auto con a bordo un terzo complice poi risultato essere un pregiudicato della zona. Durante gli accertamenti i carabinieri hanno rilevato che i malviventi stavano progettando un’altra rapina a Marciano della Chiana, nella ...

Il 30 marzo 2022 avevano rapinato la filiale di una banca a Badia ad Elmi,che fruttòeuro e stavano progettando una nuova rapina a Marciano della Chiana ma i carabinieri del radiomobile di Poggibonsi e quelli della stazione di San Gimignano, insieme ai ...... che tra Rescaldina e Cerro Maggiore avrebbe voluto portare un centro commerciale da oltre... A meno di un clamorosodi scena, quindi, cala il sipario sulla trasformazione di un'area da ...Secondo l'inviato Onu dell'Ucraina, la Russia avrebbe dispiegato oggi circamilitari a '...subite dopo l'annessione della Crimea la Russia ha accumulato riserve per poter reggere aldelle ...

Colpo da 130mila euro in una banca del Senese, 2 arrestati Agenzia ANSA

Sarebbero gli autori di una rapina in banca da 130mila euro commessa nel marzo 2022 a San Gimignano (Siena). Con questa accusa due uomini, residenti a Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri di P ...I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, all’esito di una articolata attività d’indagine, hanno tratto in arresto due uomini per la rapina perpetrata nel corso del 2022 a San Gimignano.