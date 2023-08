Cisgiordania | Usa | terrorista l' attacco dei coloni israeliani

(Di martedì 8 agosto 2023) Gli Stati Uniti hanno definito come "" l'deiche venerdì ha portato alla morte di un palestinese di 19 anni in, alzando i toni di fronte alla violenza dell'...

Quasi tre milioni di palestinesi vivono in, un territorio occupato da Israele dal 1967. Anche circa 490.000 coloni ebrei ci vivono, in insediamenti considerati illegali dalle Nazioni ...Netanyahu ha formato una coalizione estremista, di destra e ultrareligiosa, piena di suprematisti razzisti ebrei intenzionati ad annettere la maggior parte della. Per Biden tutto questo ...Ancor più significativamente, molti regini arabi prima vassalli de gli, stanno adesso "... le tensioni nellaoccupata sono aumentate. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain hanno ...

Gli Stati Uniti hanno definito come "terrorista" l'attacco dei coloni che venerdì ha portato alla morte di un palestinese di 19 anni in Cisgiordania, alzando i toni di fronte alla violenza dell'estrem ...