Circo Massimo | incendio un negozio di bici elettriche | allarme litio

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma – Le fiamme hanno avvolto nella notte il centro di Roma. Ad essere stato vittima del fuoco è stato undi, in zona, lunedì 7 agosto intorno alle 18:30. Secondo quanto si apprende, la Sala Operativa del Comando di Roma in data 7 agosto alle ore 18,30 ha inviato in Via dei cerchi la Squadra di Ostiense ed il personale in servizio di vigilanza al concerto di Travis Scott. Il motivo, come poc’anzi accennato, per unall’interno di unclettein affitto. E la cosa di particolare importanza è che ad andare a fuoco sono state diverse batterie al, una sostanza molto pericolosa. Il pronto intervento del personale VVF ha impedito che ...