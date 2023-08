Cina | brusca frenata dell’export in luglio ma le auto continuano a “tirare” Esportazioni verso la Russia + 52%

(Di martedì 8 agosto 2023) Severa contrazione inper il commercio cinese con l’estero. Lesono calate del 14,5% rispetto al2022 mentre l’import si contrae del 12,4%. Il surplus commerciale (differenza tra valoree dell’import) si attesta a 80,6 miliardi di dollari. Per l’export si tratta della contrazione più marcata dal febbraio 2020, inizio della pandemia, e il calo è peggiore delle attese. Nei singoli comparti spicca il buon andamento delle vendite all’estero di(+ 4%). In positivo ci sono anche la vice “navi” (+ 1,1%), gli smartphones (+ 0,2%) e i pannelli Lcd (+ 0,1%). Le flessioni più forti interessano i computer (- 6,3%), l’acciaio (- 4.4%) e l’abbigliamento (- 3,7%). In forte calo risulta anche l’import dalla(- 8,1%) da cui Pechino ha comprato negli ...

