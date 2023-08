Ciclismo su pista | Mondiali Glasgow 2023 | oro Olanda nella Madison maschile | Italia nona

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) L’si aggiudica lache ha chiuso questa penultima giornata di gare aidisudi. Il tandem composot da Jan Willem Van Schip e Yoeri Havik dopo una prima parte di gara in gestione cambia marcia nel finale e riesce per un soffio a conquistare l’oro con i 37 punti con cui trionfano davanti alla Gran Bretagna, ferma a 35. Splendido il bronzo della Nuova Zelanda, che vince l’ultimo dei 20 sprint odierni e riesce a sopravanzare al fotofinish il Belgio, salendo così sul podio iridato. Incolore la prestazione della coppia azzurra formata da Michelee Scartezzini ed Elia Viviani, che chiude inposizione con 8 punti e un unico sprint vinto nelle fasi iniziali della prova. Tante difficoltà per i due ...