Ciclismo su pista | Mondiali Glasgow 2023 | Hoogland si conferma campione nel km | settimo Bianchi

(Di martedì 8 agosto 2023) L’olandese Jeffreyconquista il suo nono titolo iridato, il terzo consecutivo, vincendo la gara del chilometro valevole per idisuin corso di svolgimento a. Dietro al pluri, che regala la terza medaglia d’oro al suo Paese, si piazzano i due australiani Matthew Glaetzer e Thomas Cornish, che ottengono rispettivamente l’argento e il bronzo. L’unico italiano in gara Matteonon va oltre ilposto, davanti allo spagnolo Alejandro Martinez Chorro, che chiude la classifica della finale. Giù dal podio anche il britannico Joseph Truman, il tedesco Maximilian Dornbach e il polacco Patryk Rajkowski. Ecco la classifica finale del km. CLASSIFICA FINALE 1KM MASCHILE Jeffrey ...

Matteo Bianchi si qualifica per la finale della prova di Time Trial sulla distanza di 1 km ai mondiali di, disciplina, in corso a Glasgow. L'azzurro ha chiuso la prova valida per l'accesso alla finale con il settimo tempo.L'ordine di arrivo e i risultati della prova a cronometro a squadre miste, valevole per i Mondiali 2023 disudi Glasgow 2023 . La Svizzera , con Stefan Bisseger, Stefan Kung, Mauro Schmid, Elise Chabbey, Nicole Koller e Marlen Reusser conquista la medaglia d'oro con il tempo di 54.16.20 e ...Trionfa ai Mondiali disuClaudia Cretti , che conquista la medaglia d'argento sia nell'omnium che nello scratch C5. Dopo il bronzo nell'inseguimento individuale , la 27enne di Costa Volpino ha portato a casa ...

Brutta caduta per Martina Fidanza! Il sogno medaglia svanisce all'ultimo giro nella madison

Quel doppio filo “iridato” che lega “Top” Filippo Ganna, campione pluridecorato del ciclismo “azzurro” con l’altotevere: Federico “Fred” Morini, osteopata di fi ...Bettiol critica il percorso di Glasgow e rincuora Moro, oltre a Persico pure Paternoster bloccata da un problema alla bici ...