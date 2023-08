Ciclismo su pista | Mondiali 2023 | Matteo Bianchi conquista la finale nel chilometro

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Altro giorno e altre gare aidisu. A Glasgow, in Scozia, si sono disputati in queste ultime ore gli ottavi ed i quarti didella velocità femminile e le qualificazioni delmaschile. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Ottime notizie per l’Italia nelmaschile, dove l’azzurroè riuscito a strappare il pass per ladi questo pomeriggio (in programma alle 18:25) con il settimo crono assoluto (59.911). Primo tempo in queste qualificazioni per uno straordinario Jeffrey Hoogland con 57.971. L’olandese ha fatto meglio di 0.601 rispetto all’australiano Matthew Glaetzer, secondo in 58.572, e di 0.827 rispetto all’altro australiano Thomas ...