Ciclismo | Simone Consonni investito da una E-mtb in allenamento | frattura di clavicola e scafoide per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Un momento da dimenticare pernon ha trovato la forma migliore verso i Mondiali disu pista in quel di Glasgow ed ha dovuto rinunciare al primo turno e alla finale del quartetto, portando comunque a casa l’argento, ma non dando il giusto supporto alla squadra. Pronto a tornare nel Velodromo scozzese per la corsa a punti di domani, l’uomo della Cofidis è purtroppo caduto innella mattinata e dovrà operarsi. Mentre era impegnato in una sgambata mattutina assieme al compagno Francesco Lamon,è stato centrato su una pista ciclabile da una E-mtb ed è finito a terra, cadendo nel canale assieme all’altro componente del trenino a Cinque Cerchi. Perle conseguenze peggiori: si parla di...