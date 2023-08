Ciclismo oggi | Mondiali 2023 | orari cronometro staffetta mista | startlist | programma | tv | streaming

(Di martedì 8 agosto 2023) Si disputa, martedì 8 agosto, la cronoa squadrevalida per i Campionati del Mondo di. Sul percorso di Glasgow va in scena la quarta edizione di questa prova a squadre che nelle due occasioni precedenti ha regalato spettacolo e colpi di scena, prendendo lentamente il suo posto neldella rassegna iridata. A tutti gli effetti una cronosquadre, in cui partiranno prima i tre componenti maschili del team nazionale, per poi dare il cambio e lasciare spazio alle tre donne per il finale. Nelle due edizioni precedenti i titoli sono stati assegnati ai Paesi Bassi nel 2019, poi alla Germania nel 2021 ed infine alla Svizzera lo scorso anno, che superò il sestetto azzurro per soli 2 secondi. Quest’anno l’Italia si presenta con una formazione un po’ ...

Elia Viviani vince la medaglia di bronzo nella corsa ad eliminazione ai campionati del mondo disu pista di Glasgow. L'azzurro chiude alle spalle del britannico Ethan Vernon e del canadese Dylan Bibic. Il veronese manca il tris iridato in questa specialità, dopo i trionfi nelle ultime ...... Andrea Abodi, a margine del primo Cda di Sport e Salute tenutosia Palazzo H in merito alla ...in ogni disciplina da un lato gioisco per i successi incredibili come quelli più recenti del...Mattinata amara per ilsu strada per la nostra bandiera azzurra ai Mondiali di Glasgow . L'unica atleta rimasta ai ...ci ho provato, non era facile contro un'atleta di quel livello, ...

Mondiali di ciclismo: il racconto di una corsa memorabile La Gazzetta dello Sport

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la vittoria di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista ...Martina Fidanza e Chiara Consonni. Le due bergamasche si sono comportate molto bene, gestendo la corsa senza strafare, andando a caccia dei punti necessari per andare a podio. Due gli sprint vinti e a ...