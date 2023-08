Ciclismo | Mondiali Glasgow 2023 cronometro uomini Elite | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Venerdì 11 agosto va in scena laaididi. Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo Ganna proverà a riprendersi il titolo conquistato nel 2020 e nel 2021. Tra gli avversari più temibili del fuoriclasse azzurro al momento spiccano sicuramente i nomi di Wout Van Aert e Tadej Pogacar, oltre ovviamente al campione in carica Tobias Foss. La prova contro il tempo andrà in scena lungo i 47,8 chilometri con partenza e arrivo a Stirling: un percorso dalla lunghezza importante, pronto a premiare i grandi specialisti nonostante qualche strappo comunque non troppo impegnativo., IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, ...