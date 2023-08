Ciclismo | Mattia Cattaneo | “Voglio la top-10 nella cronometro” Letizia Paternoster | “Ho forato | domani l’omnium”

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Tanta sfortuna e qualche secondo di troppo per la Nazionale italiana dicronostaffetta mista che ha visto gli azzurri terminare in quinta piazza ai Mondiali di Glasgow. Purtroppo un salto di catena ha costretto Silvia Persico al cambio di bicicletta: “Nonostante tutto oggi ho avuto buone sensazioni oggi, è stata una prova generale in vista della gara di domenica. Mi dispiace per la medaglia persa perché ci tenevamo e soprattutto per i ragazzi che hanno fatto una grande prova. Ho cercato di dare il mio meglio, purtroppo il problema meccanico mi ha rallentato ma ho cercato di mantenere la calma perché sapevo che se mi fossi agitata sarebbe stato solo peggio. Mi dispiace, ma rimango contenta delle sensazioni che ho avuto oggi”. Si è testataannuncia la sua foratura (non si era notata in ...