Ciclismo | Lidl - Trek Ingaggiato Milan fino al 2026

(Di martedì 8 agosto 2023) Il friulano lascia il tean Bahrain Victorius: "Il 2023 è stato il punto di svolta" ROMA - Cambio di casacca per Jonathan. Il 22enne corridore friulano lascia il team Bahrain Victorious per la ...

Il 22enne corridore friulano lascia il team Bahrain Victorious per la- Trek di Luca Guarcilena, con cui ha firmato un contratto fino al 2026. Olimpionico nell'inseguimento a squadre ai Giochi ...La formazione scelta dal Ct Daniele Bennati è tra le più deboli della storia recente con la presenza, oltre a quella di Filippo Baroncini (Trek), di Matteo Trentin (Uae), Kristian Sbaragli (...Ecco gli otto azzurri al via: Andrea Bagioli - Soudal - Quick Step Filippo Baroncini -- Trek ...Velasco - Astana Qazaqstan Dove vedere il Mondiale in tv e in streaming I Mondiali di...

Jonathan Milan correrà nella Lidl-Trek per i prossimi 3 anni: 'Dal ... MTB I

Il friulano lascia il tean Bahrain Victorius: 'Il 2023 è stato il punto di svolta' ROMA (ITALPRESS) - Cambio di casacca per Jonathan Milan. Il ...Il leggendario Gibì al Santuario con i cicloturisti friulani: «Il Mondiale di domenica Esaltante. E siete fortunati, il vostro Milan è fortissimo» ...