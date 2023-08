Ciclismo | Jonathan Milan passa alla Lidl-Trek fino al 2026 | “La scelta migliore per me”

(Di martedì 8 agosto 2023), vincitore della maglia ciclamino nell’ultima edizione del Giro d’Italia, lascia la Bahrain Victorious e firma un nuovo contratto con laal. Il corridore italiano, nella sua prima intervista rilasciata per il nuovo team, ha ripercorso le tappe più importanti di quest’anno: “Il 2023 è stato il punto di svolta della mia carriera, alcune cose sono cambiate. Ho iniziato la stagione con la voglia di dare più costanza e continuità alle mie prestazioni, di pormi obiettivi ambiziosi.ra, penso di esserci riuscito. Il Giro d’Italia è stato il punto più alto e, in parte, sorprendente. È stata un’esperienza formativa, ho imparato a gestire lo sforzo e le aspettative e sono felice di esserci riuscita. Mi piacerebbe poter chiudere l’anno con ...

Olimpionico nell'inseguimento a ...Tokyo (Giappone) 04/08/2021 -/ Olimpiadi Tokyo 2020 / foto Imago/Image Sport nella foto: Francesco Lamon - Simone Consonni -Milan - Filippo Ganna Il Corriere della Sera intervista ......, le discipline in gara: BMX freestyle park e prove su pista. Dopo la splendida vittoria di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale, sesto titolo iridato per lui, e il bronzo di...

L'Aquila di Toledo ha piegato le ali e posato il capo: Federico Martin Bahamontes è morto questa notte all'età di 95 anni. Autentica leggenda del ciclismo, nel 1959 è stato il primo spagnolo della ...Lidl-Trek anunció la llegada del pistard y el esprinter italiano, mientras que Groupama confirmó los fichajes de Rochas, Russo y Bystrom.