Cibo vegano | i tedeschi lo preferiscono più degli altri europei

Leggi su agi

(Di martedì 8 agosto 2023) AGI - È stata rilevata, in Europa, la tendenza a preferire i prodotti vegani. In Germania i sostituti del latte di origine vegetale sono i più apprezzati. Lo dimostra lo studio, l'Università di Hohenheim a Stoccarda, pubblicato su Sciencedirect. I ricercatori hanno intervistato i consumatori di sei Paesi. I risultati hanno rivelato importanti differenze culturali, ma anche punti in comune a cui i fornitori dovrebbero prestare attenzione. Secondo la ricerca, le alternative vegetali ai prodotti lattiero caseari dovrebbero essere variegate e non dovrebbero necessariamente copiare l'originale, ma avere un gusto piacevole. Tra tutti i Paesi presi in esame, la Germania presenta il fatturato più elevato e il maggior potenziale di mercato nella scelta alimentare di alternative a base vegetale. "Il forte potere innovativo in questo campo si riflette in molte piccole ...