Chris Pratt e le parentele di un certo peso | «Devo tutto… a me» L’intervista di Amica

Leggi su amica

(Di martedì 8 agosto 2023) «Per tutti sono Cp o. Non chiamarmi, nessuno lo fa», esordisce l’attore americano quando ci incontriamo.– 44 anni e 44 milioni di follower – incarna perfettamente il ritratto di chi, a Hollywood, si è conquistato tutto contando solo su se stesso: squattrinato, sgraziato («Ho perso parecchi ruoli perché ero, diciamo, robusto»), venuto dal nulla, scoperto per caso mentre faceva il cameriere. Imponenza fisica e tratti californiani (biondo, eterno sorriso), comicità, magnetismo e perseveranza fanno di lui un leading man, protagonista di sequel importanti come Jurassic World , Avengers e Guardiani della Galassia che, insieme all’ultimo Super Mario Bros (dove dà voce al protagonista) con un miliardo ...