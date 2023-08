Chris Noth respinge ancora le accuse di stupro | Non è un crimine aver tradito mia moglie

(Di martedì 8 agosto 2023) La star di Sex and the City,, ha respinto nuovamente ledi violenza derubricando la vicenda ad infedeltà coniugale.è tornato a parlare pubblicamente della vicenda che lo coinvolse nel 2021, quando quattro donne lo accusarono di violenza sessuale. La star di Sex and the City ha sempre sostenuto la propria innocenza. A USA Today, nella sua prima intervista dai tempi delle, ha dichiarato dideciso di tenere un basso profilo per proteggere la propria famiglia ma diintenzione di tornare presto a lavorare. La difesa dell'attore "Non posso dire semplicemente che è finita. È una storia voluttuosa ma non è vera. Voglio fare altro dal punto di vista creativo. E ho dei figli da …

L attore di Sex and the City si difende dalle infamanti accuse portate avanti da 4 diverse donne: Il sesso solo un piacere .vuota il sacco nella sua prima intervista rilasciata a USA Today, dopo le pesanti accuse di violenza sessuale che gli sono state rivolte da quattro diverse donne nel ...Sono passati quasi due anni da quando, famoso per i suoi trascorsi in Sex and the City e negli ultimi tempi tra i volti di The Equalizer , si è ritrovato al centro di una tempesta di fuoco dopo essere stato accusato di ...A quasi 2 anni dalla pioggia di accuse di molestie sessuali,sostiene ora che la sua unica trasgressione sia stata quella di tradire sua moglie. Nel corso della prima intervista rilasciata dopo quelle denunce ad Usa Today , l'ex volto di Sex and the ...

Chris Noth rompe il silenzio sulle accuse di violenza sessuale: "Una ... ComingSoon.it

La star di Sex and the City, Chris Noth, ha respinto nuovamente le accuse di violenza derubricando la vicenda ad infedeltà coniugale.L’attore di «Sex and the City» si difende dalle infamanti accuse portate avanti da 4 diverse donne: «Il sesso è solo un piacere».